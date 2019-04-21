Зеленский хочет внести свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен внести свой законопроект в Верховную Раду об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом Українським Новинам сообщил член его команды и эксперт по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка.

"Мы внесем свой законопроект. Новый президент внесет свой закон", - сказал он.

По его словам, ни один из внесенных на данный момент в Раду законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение не отвечает международным стандартам.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.

Тем временем, привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным.