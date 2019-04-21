подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский хочет внести свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение
21 апреля 2019, воскресенье, 23:35 564
Политика 2019-04-21T23:50:42+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет внести свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Зеленский хочет внести свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Владимир Зеленский. Фото: YouTube
Владимир Зеленский. Фото: YouTube

Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен внести свой законопроект в Верховную Раду об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом Українським Новинам сообщил член его команды и эксперт по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка.

"Мы внесем свой законопроект. Новый президент внесет свой закон", - сказал он.

По его словам, ни один из внесенных на данный момент в Раду законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение не отвечает международным стандартам.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.

Тем временем, привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным.

Больше новостей о: Верховная Рада незаконное обогащение Владимир Зеленский

Архив
Новости
Подсчитано почти 16% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился 00:46 Обновляется
Макрон поздравил Зеленского с победой 00:32
Без паники: Парубий обратился к сторонникам Порошенко 23:59
Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу 23:57
Во время выборов обезвредили 2 террористические группы и остановили кибератаки РФ, - Аваков 23:55
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok