Зеленский хочет внести свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен внести свой законопроект в Верховную Раду об уголовной ответственности за незаконное обогащение.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил член его команды и эксперт по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка.\r\n"Мы внесем свой законопроект. Новый президент внесет свой закон", - сказал он.\r\nПо его словам, ни один из внесенных на данный момент в Раду законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение не отвечает международным стандартам.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.\r\nТем временем, привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным.