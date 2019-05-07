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07 травня 2019, вівторок, 14:02 11 Документ
Судова влада 2019-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура почала розслідування, як посол України в Канаді продав свою землю в Криму

Прокуратура почала розслідування, як посол України в Канаді продав свою землю в Криму

Андрій Шевченко. Фото: Andriy Shevchenko/Facebook
Андрій Шевченко. Фото: Andriy Shevchenko/Facebook

Прокуратура Київської області почала розслідування щодо посла України в Канаді Андрія Шевченка за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України за фактом продажу їм 20 000 кв. м. землі, що належала йому і знаходиться на території анексованого Криму, за законодавством Російської Федерації.

Про це повідомив юрист Андрій Портнов на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, на підставі виграного нами судового процесу та під тиском ЗМІ, прокуратура почала розслідування щодо посла України в Канаді (Андрія) Шевченка. Стаття 111 - державна зрада. Нагадаю, фігурант справи про держзраду продав в Криму свою землю за російськими законами на російському нотаріальному бланку, за російські рублі, в російському кадастрі та платежами до російського бюджету. У договорі Шевченко вказав адресу своєї землі - Російська Федерація, Республіка Крим. Ми будемо продовжувати чинити публічний та юридичний тиск до тих пір, поки чиновник Порошенка і зрадник не буде засуджений", - написав Портнов.

"Встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ві 27.03.2019 за вищевказаною заявою Генеральною прокуратурою України 12.04.2019 внесено відомості до ЄРДР за №42019000000000845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження направлені для організації досудового розслідування до ГУ СБУ у м. Києві та Києвській області", - йдеться у листі прокуратури Київської області.

Зазначимо, 21 березня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру розслідувати продаж Андрієм Шевченком 20 000 кв. м. землі, яка належала йому і знаходиться на території анексованого Криму, за законодавством Російської Федерації.

Нагадаємо, посол України в Канаді Андрій Шевченко продав свої 2 га кримської землі за законодавством Російської Федерації.

Крім того, Портнов опублікував довіреність, за якою посол України в Канаді продав свою землю в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав, що Посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ (МЗС) України систематично повідомляли владі Канади про Портнова недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій.

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