МЗС України порекомендував українцям не їздити в Ізраїль через обстріли

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю в зв'язку з масованим ракетно-мінометним обстрілом південних територій країни.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння і масованим ракетно-мінометним обстрілом південних територій Ізраїлю (міста Ашкелон, Ашдод, Кир'ят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кир'ят-Екрон, Явне, Гедера, Кир'ят-Гат, Тель Шева, регіональні ради Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Ешкол, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шимон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахаба Сорек, Гдерот, Мате Ієгуда, Гезер), які почалися 04.05. 2019р., рекомендується громадянам України утриматися на цьому етапі від відвідування вказаних територій і населених пунктів", - йдеться в ньому.

При цьому МЗС також рекомендує, в разі перебування в населених пунктах країни, які знаходяться в безпосередній близькості від сектора Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги скористатися бомбосховищами.

Нагадаємо, що Євробачення-2019 може не відбудуться в Ізраїлі через загострення ракетних обстрілів.

Ізраїль перехопив частина з 400 ракет із сектора Гази напередодні Євробачення.

12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Газу з-за заворушень. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.

Тим часом, Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули.