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05 мая 2019, воскресенье, 19:18 1262
Азия 2019-05-05T19:26:06+03:00
Українські Новини
Видео дня: Израиль перехватил часть из 400 ракет из сектора Газы накануне Евровидения

Видео дня: Израиль перехватил часть из 400 ракет из сектора Газы накануне Евровидения

Обстрелы Израиля. Скриншот видео.
Обстрелы Израиля. Скриншот видео.

В сторону Израиля за сутки было запущено более 400 ракет из сектора Газа. Часть ракет было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает Радио Свобода. 

Издание сообщает, что несколько ракет попали в жилые дома. Один человек погиб, десятки ранены. Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома и уехать в безопасную зону.

В ответ на удары Израиль совершил авианалет, обстреляв 200 целей радикального движения "Хамас" в секторе Газа.

Палестинские СМИ пишут о шести погибших и около 50 раненых. Евросоюз призвал обе стороны прекратить обстрелы. А США, в свою очередь, выразили солидарность с Израилем, заявив о его "праве на самооборону".

Очередное обострение ситуации на границе Израиля и Сектора Газа началось два дня назад. Тогда палестинский снайпер ранил двух израильских солдат. В ответ израильская авиация атаковала позиции "Хамас", погибли двое палестинцев.

Эскалация конфликта произошла на фоне приближающегося Рамадана, священного для мусульман, а также Дня независимости Израиля. Кроме этого, в Тель-Авиве идет подготовка к "Евровидению-2019". Несмотря на обстрелы на границе, в город продолжают прибывать участники и гости музыкального конкурса. 

Напомним, что Евровидение-2019 может не состоятся в Израиле из-за обострения ракетных обстрелов.

12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.

Тем временем, Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли.

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