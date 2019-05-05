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05 мая 2019, воскресенье, 11:36 214
Политика мира 2019-05-05T11:37:11+03:00
Українські Новини
Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли

Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли

4 мая в Израиле сообщили, что в ответ на обстрелы со стороны сектора Газа израильские военные поразили 120 целей в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, по Израилю накануне выпустили более 200 ракет. Ответные удары были нанесены по объектам, которые связаны с боевиками ХАМАС.

Среди целей ЦАХАЛ – подземное предприятие по изготовлению ракет, оружейные мастерские и места сосредоточения подразделений военной разведки и служб ХАМАС. 

В результате удара с воздуха израильских сил по палестинскому сектору Газа погибли по меньшей мере девять людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за обострения обстановки на границе с Газой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит во Францию.Он участвовал в торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Ранее, 12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.

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