Інавгурація - не циркове шоу: Глузман вважає нормальним приведення Президента до присяги в день пам'яті жертв репресій

Відомий радянський дисидент Семен Глузман, який сім років провів у радянських таборах, дивується, чому зараз піднявся галас з приводу дати інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

"Вступ новообраного президента на посаду – це не циркова вистава і не естрадне шоу. Не думаю, що Зеленський буде влаштовувати інавгурацію на могилах розстріляних в Биківні. Це політична подія, яка має пройти в офіційній формі і навколо якої не варто влаштовувати спекуляції, - сказав Глузман у коментарі КП в Україні.

"Я б хотів, щоб інавгурація відбулася, але ще хотів би, щоб новий президент згадав у своїй промові, в який день він складає присягу, і пообіцяв, що особисто все зробить для того, щоб в Україні ніколи не переслідували людей за інакомислення і критику державної політики", - сказав він.

Нагадаємо, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

За інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Андрій Герус, раніше оголошений членом команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського по енергетиці, вважає, що проведення інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи.