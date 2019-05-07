Інавгурація - не циркове шоу: Глузман вважає нормальним приведення Президента до присяги в день пам'яті жертв репресій

Відомий радянський дисидент Семен Глузман, який сім років провів у радянських таборах, дивується, чому зараз піднявся галас з приводу дати інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.\r\n"Вступ новообраного президента на посаду – це не циркова вистава і не естрадне шоу. Не думаю, що Зеленський буде влаштовувати інавгурацію на могилах розстріляних в Биківні. Це політична подія, яка має пройти в офіційній формі і навколо якої не варто влаштовувати спекуляції, - сказав Глузман у коментарі КП в Україні.\r\n"Я б хотів, щоб інавгурація відбулася, але ще хотів би, щоб новий президент згадав у своїй промові, в який день він складає присягу, і пообіцяв, що особисто все зробить для того, щоб в Україні ніколи не переслідували людей за інакомислення і критику державної політики", - сказав він.\r\nНагадаємо, 4 травня Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради. Він заявив, що наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.\r\nЗа інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.\r\nРаніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.\r\nГолова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Андрій Герус, раніше оголошений членом команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського по енергетиці, вважає, що проведення інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи.