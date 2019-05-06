подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 мая 2019, понедельник, 14:20 1923
Политика 2019-05-06T16:00:42+03:00
Українські Новини
В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации

В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации

В команде новоизбранного Владимира Зеленского говорят о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины. В качестве примера в "команде Зе" рассматривают Аргентину. Об этом рассказал  эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

Также он поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, вспомнив пример Аргентины, где в 2016 году президент Маурисио Макри провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну.

"И это позволило вывести на свет Божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал эксперт, добавив, что такая амнистия не коснется чиновников, где есть вопрос коррупции.

4 мая Зеленский провел встречу с депутатамиВерховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.

По информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Декларирование доходов Налоговое декларирование

Архив
Новости
Завод "Кузница" получил 75,2 млн гривен за участие в строительстве Подольского моста 16:29
1399 человек заболели корью с 25 апреля по 2 мая 16:25
1399 человек заболели корью с 25 апреля по 2 мая 16:25
Видео дня: Во время речи Порошенко в Авдеевке военнослужащая рядом с ним потеряла сознание 16:22
Суд отказался запретить выезд за границу Насирову 16:05
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Ирина и Юрий Луценко.
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима 21:20
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Сегодня Антипасха: традиции и значение праздника 06:10
Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе 21:18
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Смертельное ДТП под Винницей.
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека 15:55
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик 00:18 Карта
Добавки кальция не помогут от ломких волос и ногтей, но помогут добавки цинка, - Супрун 22:50
Секретарь горсовета Кропивницкого владеет 15 компаниями, 3 квартирами и 2 домами 20:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok