В команде Зеленского планируют обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации

В команде новоизбранного Владимира Зеленского говорят о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины. В качестве примера в "команде Зе" рассматривают Аргентину. Об этом рассказал эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения в интервью изданию Цензор.НЕТ.

"Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

Также он поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, вспомнив пример Аргентины, где в 2016 году президент Маурисио Макри провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну.

"И это позволило вывести на свет Божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал эксперт, добавив, что такая амнистия не коснется чиновников, где есть вопрос коррупции.

4 мая Зеленский провел встречу с депутатамиВерховной Рады. Он заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским.

По информации депутата Бондаря, большинство депутатов настаивало на инаугурации Зеленского 28 мая, чтобы он не смог распустить Раду.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.