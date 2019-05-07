Курси долара і євро в обмінниках Києва продовжують падати

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився порівняно з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 2,68 коп. до 29,4076 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,37 коп. до 29,9267 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3494\r\n26,6733\r\n29,4076\r\n29,9267\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,4800\r\n27,0000\r\n29,6500\r\n30,4000\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5300\r\n29,0000\r\n29,7500\r\n3,00\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.\r\nТакож повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. Там чи не половина банкнот фальшиві.