Курси долара і євро в обмінниках Києва продовжують падати

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився порівняно з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,68 коп. до 29,4076 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,37 коп. до 29,9267 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,3494 26,6733 29,4076 29,9267 3,66 4,21 Максимальний 26,4800 27,0000 29,6500 30,4000 3,97 5,00 Мінімальний 26,0000 26,5300 29,0000 29,7500 3,00 4,03

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.

Також повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. Там чи не половина банкнот фальшиві.