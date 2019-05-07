Основною версією пожежі в літаку в "Шереметьєво" є помилка пілота

Головною версією в розслідуванні кримінальної справи про авіакатастрофу літака SuperJet-100 авіакомпанії "Аерофлот" в московському аеропорту "Шереметьєво" є помилки пілотів. Про це повідомляє "Комерсант".

Підозри пов'язані з діями пілотів при посадці літака. Літак вилетів з аеропорту о 18:02, через 14 хвилин після цього командир Денис Євдокимов вийшов на зв'язок з диспетчером так званого резервного каналу зв'язку, повідомивши, що в SSJ 100 потрапила блискавка, і це призвело до відмови автоматики і основного каналу радіозв'язку.

Джерела "Комерсанта" стверджують, що захід на посадку був складним, з-за того, що автоматика не працювала, літак сідав в ручному режимі. Він літак здійснював посадку з максимальною масою, з-за невитраченого палива, а відсутність повноцінної радіозв'язку з диспетчером створило для екіпажу додаткові складності.

Крім цього, за інформацією видання, пілоти перевищили та шляхову і вертикальну швидкості руху, тому торкання бетонки виявилося жорстким. Видання стверджує, що вони спровокували "прогресуючі" відскоки, так як намагалися притиснути ніс повітряного судна до землі. Також серед можливих помилок пілотів – те, що вони вирішили летіти через грозовий фронт і поквапилися приземлитися замість того, щоб випалити гас.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США.