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06 травня 2019, понеділок, 21:02 11
Європа 2019-05-06T21:45:01+03:00
Українські Новини
Європу в травні несподівано засипало снігом

Європу в травні несподівано засипало снігом

У травні Європу несподівано засипало снігом.

Фото засніжених міст користувачі соціальних мереж публікують з різних міст.

Так, сніг 5 травня випав в Швейцарії, в місті Енгельберг, на висоті 1013 метрів над рівнем моря.

Італію також завалило снігом.

Сніг вкрив зелене листя також в горах Угорщини.

Крім того, сніг випав в Словенії і Франції і Німеччині.

Відзначимо, в українських Карпатах на високогір'ї також лежить сніг.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сніг в Карпатах 7 травня і заморозки в західних областях України 8-9 травня.

7 травня у Карпатах вночі істотний мокрий сніг та дощ, вдень помірний, місцями істотний мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

Тим часом синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень. Протягом 6-8 травня, в Україні передбачається чергова порція похолодання - температура повітря знизиться до +10 +15 градусів, лише на півдні ще буде на 2-4 градуси тепліше. Волога погода з періодичними проясненнями буде домінувати.

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