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06 травня 2019, понеділок, 15:28 57
Життя 2019-05-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
Оранжевий рівень небезпеки: в Карпатах очікується сніг та сильні заморозки

Оранжевий рівень небезпеки: в Карпатах очікується сніг та сильні заморозки

Карпати. Фото: facebook.com/IvanHasiuk
Карпати. Фото: facebook.com/IvanHasiuk

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сніг в Карпатах 7 травня і заморозки в західних областях України 8-9 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 7 травня в західних областях значний дощ, в Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20 м/с (1-й рівень небезпеки, жовтий). Вночі 8-9 травня в західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3° (1-й рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2-й рівень небезпеки, оранжевий)", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня у Карпатах вночі істотний мокрий сніг та дощ, вдень помірний, місцями істотний мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

Тим часом синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень. Протягом 6-8 травня, в Україні передбачається чергова порція похолодання - температура повітря знизиться до +10 +15 градусів, лише на півдні ще буде на 2-4 градуси тепліше. Волога погода з періодичними проясненнями буде домінувати.

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