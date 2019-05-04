Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю

Май дебютировал в Украине циклоном, который принес обильные дожди, холодный ветер, низкую температуру воздуха и уже забытые серые облака. Однако атмосферные фронты и в дальнейшем обусловят преимущественно влажную погоду в Украине. Дожди будут выпадать периодически, местами с грозами.

Об этом сообщила в своем метеоблоге синоптик Наталка Диденко.

По ее слова, поскольку характер процессов уже ближе к летнему, то и осадки не будут длительными, а чередоваться с прояснениями.

"Дожди скорее затронут западные области, север и значительную часть центральных областей. Юг и восток Украины получат значительно больше солнечных прояснений", - написала она.

В поминальное воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, в Винницкой и Одесской. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит + 12 + 18 градусов, в южной части и на востоке + 17 + 23 градуса.

На следующей неделе, в течение 6-8 мая, в Украине предполагается очередная порция похолодание - температура воздуха снизится до + 10 + 15 градусов, лишь на юге еще будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать.

В Киеве конец текущей недели отметится периодическими, преимущественно небольшими дождями. Температура воздуха после существенного похолодания 1 мая будет расти и достигнет в течение 3-5 мая + 15 + 19 градусов.

С понедельника, 6 мая, в столице снова похолодает - максимальная дневная температура воздуха составит + 10 + 13 градусов. С 9 мая снова начнется потепление, которое уже достигнет недавних 18-23 градусов.

"Такая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха может вскружить головы и повлиять на сосудистую систему, поэтому самое время заняться профилактикой своего здоровья", - предупредила синоптик.

Источник: met.fu-berlin.de

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Тем временем, на выходных погода в Украине испортится: пройдут грозы, шквалы и проливные дожди.