Грозы и заморозки до минус 5: во вторник в Украине похолодает

7 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью существенный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах ночью существенный мокрый снег и дождь, днем умеренный, местами существенный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью существенный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью существенный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью существенный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +15…+20 градусов; в Житомирской области ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+22 градуса, в Винницкой области +11…+16 градусов, в Днепропетровской области +21…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+22 градуса, в Запорожской области +22…+27 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, сегодня почти все регионы Украины накроют дожди и похолодание.

Тем временем синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.