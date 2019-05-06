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06 травня 2019, понеділок, 18:52 10
Події 2019-05-06T19:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві журналіста поранили з вогнепальної зброї

У Києві журналіста поранили з вогнепальної зброї

Кореспондент "Теперішнього Часу" в Києві Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї увечері 5 травня. Ветеран військових дій на Донбасі вистрілив в ногу кореспондента – журналіста відвезли в лікарню і прооперували.

Зараз його здоров'ю нічого не загрожує, але відомо, що чекає ще дві операції, пише "Настоящее время".

Стрілець – колишній молодий чоловік знайомої журналіста, 45-річний доброволець української армії Володимир Регеша. За словами Рунця, чоловік винен дівчині велику суму грошей і регулярно їй погрожував. Увечері 5 травня він приїхав в паб, де сидів журналіст, дівчина і кілька інших знайомих.

"У цей момент колишній подзвонив, спитав, де вона, і сказав, що зараз привезе гроші. Замість грошей привіз зброю, дістав пістолет, стріляв у повітря і погрожував її вбити. Пістолет заклинило, тоді він дістав з багажника рушницю і почав стріляти у всіх гостей кафе", – розповідає Рунець.

Рунець спробував умовити чоловіка прибрати зброю, але був поранений в стопу. Незабаром після стрілянини Регеша зник на автомобілі, але пізніше сам здався поліції. За даними видання Obozrevatel, автомобіль чоловіка мав номерний знак чорного кольору – такий в Україні видається військовим. За інформацією "Настоящее времени", він – ветеран бойових дій на сході країни.

За даними МВС, проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею "хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї". За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

За словами представника Головного управління Нацполіції Києва, на місці події працюють оперативно-слідчих груп та експерти-криміналісти. На місці поліція виявила автоматичну зброю і декілька гільз.

Володимир Рунецьь – відомий український журналіст і військовий кореспондент, не раз бував у зоні конфлікту на Донбасі. На телеканалі "Настоящее время" працює штатним кореспондентом з 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей, поранений журналіст.

4 травня напали на черкаського журналіста Вадима Комарова.

Поліція почала розслідувати напад на журналіста у Черкасах.
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Володимир Рунець. Фото: facebook.сом/Володимир Рунець.
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