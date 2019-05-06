В Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей: ранен журналист

В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв. Инцидент произошел в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10.

В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщает Информатор.

Компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе", покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

Позже стало известно, что инцидент произошел в "Портере" на улице Героев Днепра, 34, а номера авто КВ 0405 на черном фоне. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал журналист "Радио Свобода", получив травму ноги. Мужчина, который стрелял, самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.