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06 мая 2019, понедельник, 09:16 489
Происшествия 2019-05-06T09:20:34+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей: ранен журналист

В Киеве мужчина на Mercedes с военными номерами стрелял в людей: ранен журналист

Перестрелка в Киеве. Фото: Информатор.
Перестрелка в Киеве. Фото: Информатор.

В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв. Инцидент произошел в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10.

В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщает Информатор.

Компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе", покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

Позже стало известно, что инцидент произошел в "Портере" на улице Героев Днепра, 34, а номера авто КВ 0405 на черном фоне. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал журналист "Радио Свобода", получив травму ноги. Мужчина, который стрелял, самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

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