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04 мая 2019, суббота, 19:53 348
Силовые структуры 2019-05-04T19:53:17+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать жестокое избиение журналиста Комарова

Полиция начала расследовать жестокое избиение журналиста Комарова

Вадим Комаров. Фото: procherk.info
Вадим Комаров. Фото: procherk.info

Полиция начала расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Черкасской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, нападение произошло в субботу около 9:00 утра в центре города.

Пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, нанеся ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Журналист доставлен в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Словакии бывший военный признался в убийстве антикоррупционера-журналиста Куцяка и его невесты.

Тем временем, по данным НСЖУ, причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.

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