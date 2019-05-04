Полиция начала расследовать жестокое избиение журналиста Комарова

Полиция начала расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Черкасской области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, нападение произошло в субботу около 9:00 утра в центре города.\r\nПострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, нанеся ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.\r\nЖурналист доставлен в больницу, личность нападавшего устанавливается.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Словакии бывший военный признался в убийстве антикоррупционера-журналиста Куцяка и его невесты.\r\nТем временем, по данным НСЖУ, причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.