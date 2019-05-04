Полиция начала расследовать жестокое избиение журналиста Комарова

Полиция начала расследовать нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Черкасской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, нападение произошло в субботу около 9:00 утра в центре города.

Пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, нанеся ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Журналист доставлен в больницу, личность нападавшего устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Словакии бывший военный признался в убийстве антикоррупционера-журналиста Куцяка и его невесты.

Тем временем, по данным НСЖУ, причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.