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  • В Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду
07 травня 2019, вівторок, 06:00 146 Карта
Життя 2019-05-07T10:45:03+03:00
Українські Новини
В Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду

В Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду

Негода в Києві.
Негода в Києві.

У вівторок, 7 травня, циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у західних областях місцями очікуються сильні опади.

"Подекуди в районах Прикарпаття можливий мокрий сніг", - попередила синоптик.

У східній частині України утримається суха сонячна погода.

Температура повітря, за словами Діденко, продемонструє неймовірний контраст.

На Заході буде холодніше, максимально всього + 5 + 12 градусів, в Карпатах + 1 + 5 градусів. На Сході - тепло, вдень +20 + 26 градусів.

На решті території + 12 + 18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

Вітер буде віяти з північно-заходу, поривчастий, до сильного. На Сході напрям вітру - північно-східний.

У Києві вівторок буде з дощами і поривчастим вітром.

Температура повітря в столиці найближчої вночі + 10 + 12 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до + 10 + 13, 9 травня потеплішає до + 15 + 17-ти.

"Словом, корвалол, нурофен та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік", - порадила синоптик.

Тим, хто збирається в Карпати, за словами Діденко, не зайвим буде взяти пуховик і лижні черевики.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

Грози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає.

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