В Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду

У вівторок, 7 травня, циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа її словами, у західних областях місцями очікуються сильні опади.\r\n"Подекуди в районах Прикарпаття можливий мокрий сніг", - попередила синоптик.\r\nУ східній частині України утримається суха сонячна погода.\r\nТемпература повітря, за словами Діденко, продемонструє неймовірний контраст.\r\nНа Заході буде холодніше, максимально всього + 5 + 12 градусів, в Карпатах + 1 + 5 градусів. На Сході - тепло, вдень +20 + 26 градусів.\r\nНа решті території + 12 + 18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.\r\nВітер буде віяти з північно-заходу, поривчастий, до сильного. На Сході напрям вітру - північно-східний.\r\nУ Києві вівторок буде з дощами і поривчастим вітром.\r\nТемпература повітря в столиці найближчої вночі + 10 + 12 градусів, вдень +15 + 17 градусів.\r\nГойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до + 10 + 13, 9 травня потеплішає до + 15 + 17-ти.\r\n"Словом, корвалол, нурофен та іншу подібну "смакоту" краще не вживати, проте можна тримати неподалік", - порадила синоптик.\r\nТим, хто збирається в Карпати, за словами Діденко, не зайвим буде взяти пуховик і лижні черевики.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.\r\nГрози і заморозки до мінус 5: у вівторок в Україні похолодає.