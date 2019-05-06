Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.

Про це він сказав журналістам на Київському єврейському форумі, передають Українські Новини.

"Мені важко працювати, але я працюю чесно. На даний момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку",- сказав він.

За його словами, закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: у разі, якщо він сам хоче піти або якщо його відправила у відставку Верховна Рада.

При цьому Луценко зазначив, що готовий залишити посаду, якщо парламент висловить йому недовіру.

Нагадаємо, раніше сім'ю генпрокурора Юрія Луценка помітили в аеропорту Риму під час реєстрації на рейс, яким вони поверталися в Україну в ніч з 3 на 4 травня.

У березні в центрі Риму Луценко назвав журналіста "бидлом" і розповів, що корисно читати книги.