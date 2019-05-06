підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 травня 2019, понеділок, 14:01 220
Політика 2019-05-06T16:30:04+03:00
Українські Новини
Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку

Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку

Юрій Луценко. Фото: facebook/LlutsenkoYuri
Юрій Луценко. Фото: facebook/LlutsenkoYuri

Генеральний прокурор Юрій Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.

Про це він сказав журналістам на Київському єврейському форумі, передають Українські Новини.

"Мені важко працювати, але я працюю чесно. На даний момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку",- сказав він.

За його словами, закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: у разі, якщо він сам хоче піти або якщо його відправила у відставку Верховна Рада.

При цьому Луценко зазначив, що готовий залишити посаду, якщо парламент висловить йому недовіру.

Нагадаємо, раніше сім'ю генпрокурора Юрія Луценка помітили в аеропорту Риму під час реєстрації на рейс, яким вони поверталися в Україну в ніч з 3 на 4 травня.

У березні в центрі Риму Луценко назвав журналіста "бидлом" і розповів, що корисно читати книги.

Більше новин про: Генпрокурор Юрій Луценко

Архів
Новини
12 річна дівчинка померла від кору 16:25
1399 осіб захворіли на кір з 25 квітня по 2 травня 16:25
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці війська поруч із ним втратила свідомість 16:22
Суд відмовився заборонити виїзд за кордон Насірову 16:04
Військовим на передовій збільшать доплати на 5 тис. гривень: Порошенко дав доручення Полтораку 15:45
більше новин
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига 13:46
більше новин
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою 13:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok