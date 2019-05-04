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04 мая 2019, суббота, 21:20 3118
Верховная Рада и партии 2019-05-04T21:52:09+03:00
Українські Новини
Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима

Летели бизнес-классом: семью Луценко в элитных брендах заметили в аэропорту Рима

Ирина и Юрий Луценко.
Ирина и Юрий Луценко.

Семью генпрокурора Юрия Луценко заметили в аэропорту Рима во время регистрации на рейс, которым они возвращались в Украину в ночь с 3 на 4 мая, сообщает "Страна".

На снимках изображены генпрокурор Юрий Луценко, его супруга - депутат Рады Ирина Луценко, а также младший сын Виталий. Фото были сделаны вечером 3 мая в международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи во время прохождения регистрации. Борт с четой Луценко на борту приземлился в Киеве около 01:00 4 мая.

Генпрокурор и его спутники возвращались в Украину бизнес-классом.

На Луценко-старшем был трикотажный кардиган в стиле пэчворк, джинсы и белые кроссовки. Жена генпрокурора, 52-летняя депутат Ирина Луценко для путешествия на самолете выбрала кожаную куртку и черную шляпу. Образ дополняли брюки в белую полоску и кроссовки с белыми аксессуарами. Футболка на Ирине элитного немецкого бренда Escada является настоящим раритетом - такие найти сложно в продаже и продаются они по 2000 грн.

Ирина и Юрий Луценко.Ирина и Юрий Луценко.

Как сообщали Українські Новини, в марте в центре Рима Луценко назвал журналиста "быдлом" и рассказал, что полезно читать книги.

Также Луценко рассказал, подаст ли он в отставку в случае победы Зеленского на выборах, а победивший Зеленский хочет нового генпрокурора.

Тем временем любительница элитных брендов Ирина Луценко опубликовала декларацию за 2018 год.

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