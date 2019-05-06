У Росії назвали основні версії аварії літака у "Шереметьєво"

Слідчий комітет Росії розглядає низку версій катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво. Про це в понеділок, 6 травня, повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, пише ТАСС.

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, що проводили технічний огляд борту, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови", - сказала вона.

Петренко повідомила, що в ході оперативної наради на місці катастрофи в аеропорту Шереметьєво глава слідчого комітету росії Олександр Бастрикін дав вказівку ретельно дослідити всі обставини, що передували трагедії, встановити причини та умови, що спричинили тяжкі наслідки, і всіх без винятку осіб, чиї дії або бездіяльність стали причиною загибелі людей".

Лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво, прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

Раніше повідомлялося, що загинула 41 людина.