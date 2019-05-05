Возгорание самолета в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.\r\nОб этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.\r\n"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.\r\nВ Следственном комитете ранее сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. В медицинских кругах ТАСС говорили, что на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.\r\nВ свою очередь в Минздраве РФ сообщили, что состояние двух человек из числа пострадавших оценивается как тяжелое.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PE6dIjQqV70" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЛайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").\r\nВ феврале в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.\r\nРанее в России разбился учебный военный самолет.