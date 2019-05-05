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05 мая 2019, воскресенье, 21:15 1505
Мир 2019-05-05T23:15:01+03:00
Українські Новини
Возгорание самолета в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

Возгорание самолета в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

В Следственном комитете ранее сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. В медицинских кругах ТАСС говорили, что на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

В свою очередь в Минздраве РФ сообщили, что состояние двух человек из числа пострадавших оценивается как тяжелое.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В феврале в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Ранее в России разбился учебный военный самолет.

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