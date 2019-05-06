Голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан повернувся в Україну з Польщі.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Валентин Рибін.

"Він уже давно в Києві", - сказав адвокат.

При цьому юрист не уточнив конкретну дату його повернення з-за кордону.

Рибін додав, що 7 травня Рубан і захист мають намір взяти участь у судовому засіданні у його справі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, Рубан, обвинувачений в тероризмі, виїхав за межі України.

Держприкордонслужба відмовилася розповісти, як виїхав Рубан.

Обвинувачені в тероризмі народний депутат і герой України Надія Савченко і глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан - на волі. Їх відпустили у залі Броварського міжрайонного суду у зв'язку із закінченням терміну арешту. Новий запобіжний захід суд не встиг обрати.