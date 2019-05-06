Голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан повернувся в Україну з Польщі.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Валентин Рибін.\r\n"Він уже давно в Києві", - сказав адвокат.\r\nПри цьому юрист не уточнив конкретну дату його повернення з-за кордону.\r\nРибін додав, що 7 травня Рубан і захист мають намір взяти участь у судовому засіданні у його справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше, Рубан, обвинувачений в тероризмі, виїхав за межі України.\r\nДержприкордонслужба відмовилася розповісти, як виїхав Рубан.\r\nОбвинувачені в тероризмі народний депутат і герой України Надія Савченко і глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан - на волі. Їх відпустили у залі Броварського міжрайонного суду у зв'язку із закінченням терміну арешту. Новий запобіжний захід суд не встиг обрати.