Голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, обвинувачений в тероризмі, виїхав за межі України.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він вільна людина. До нього застосовано запобіжний захід", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, коли саме Рубан покинув межі України.

У той же час, адвокат Рубана Валентин Рибін впевнений, що його клієнт повернеться в Україну з-за кордону до судового засідання, яке відбудеться 7 травня. Про це він сказав Українським Новинам.

"Він має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосовано ніякий запобіжний захід. Наскільки я знаю, у нього діти навчаються за кордоном... я впевнений, що Володимир Рубан повернеться до засідання суду", - сказав він.

За його словами, в цій ситуації немає нічого дивного, оскільки Рубан мав на виїзд за кордон законні підстави.

(Новину доповнено подробицями)

Як повідомило Українським Новинам джерело у правоохоронних огранах, Володимир Рубан виїхав до Польщі.

Джерело уточнило, що Рубан залишив межі України і виїхав до Польщі. З його слів, за кордоном навчаються його діти.

Як повідомляли Українські Новини, у ГПУ пояснили, чому звільнили Савченко і Рубана.

Тим часом прокурори звинувачували Савченко і Рубана в тому, що ті хотіли обстріляти Верховної Ради з баржі і втекти в гибропарк на скутерах. Вони приховали навіть цілий арсенал зброї та боєприпасів - 4 міномети і 4 гранатомета. Тому Савченко і Рубана більше року тримали під арештом.

Раніше Верховний суд передав справу Савченко і Рубана Солом'янський райсуд Києва.