Держприкордонслужба відмовилася розповісти, як виїхав Рубан

Державна прикордонна служба відмовилася повідомляти інформацію, чи виїжджав голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан за кордон, після того, як стало відомо, що він покинув Україну.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.\r\n"Ми не можемо надати таку інформацію", - сказав він.\r\nЗа його словами, інформація про перетин кордону громадянами є персональною і закритою.\r\nПро перетин кордону можуть повідомити тільки родичам осіб, які перетинають кордон.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Броварський міськрайонний суд Київської області відпустив з-під варти голову організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і депутата Верховної Ради Надію Савченко (позафракційна), обвинувачених у тероризмі.\r\nРаніше суд вирішив змінити територіальну підсудність.\r\n30 липня 2018 року ГПУ і СБУ завершили розслідування кримінального провадження щодо Савченко і Рубана за підозрою в тероризмі.\r\nЕкс-переговірника Володимира Рубана підозрювали в підготовці до теракту і співпраці з бойовиками "ДНР". Обвинувальний акт він отримав 19 січня.