Держприкордонслужба відмовилася розповісти, як виїхав Рубан

Державна прикордонна служба відмовилася повідомляти інформацію, чи виїжджав голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан за кордон, після того, як стало відомо, що він покинув Україну.

Про це Українським Новинам повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Ми не можемо надати таку інформацію", - сказав він.

За його словами, інформація про перетин кордону громадянами є персональною і закритою.

Про перетин кордону можуть повідомити тільки родичам осіб, які перетинають кордон.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Броварський міськрайонний суд Київської області відпустив з-під варти голову організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і депутата Верховної Ради Надію Савченко (позафракційна), обвинувачених у тероризмі.

Раніше суд вирішив змінити територіальну підсудність.

30 липня 2018 року ГПУ і СБУ завершили розслідування кримінального провадження щодо Савченко і Рубана за підозрою в тероризмі.

Екс-переговірника Володимира Рубана підозрювали в підготовці до теракту і співпраці з бойовиками "ДНР". Обвинувальний акт він отримав 19 січня.