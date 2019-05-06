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06 травня 2019, понеділок, 09:26 9
Суспільство 2019-05-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
У пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США, - ЗМІ

У пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США, - ЗМІ

Громадянин США загинув при пожежі на літаку Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело.

Наголошується, що у списку пасажирів лайнера значиться громадянин США на ім'я Джеремі Брукс. Його немає в списку тих, що вижили при НП з SSJ 100.

Брукс летів в Мурманськ поєднаним рейсом з Лос-Анджелеса. У Держдепартаменті США інформацію про загибель американця не мають. Подробиці уточнюються.

Лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво, прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

Раніше повідомлялося, що загинула 41 людина.

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