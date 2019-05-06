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06 травня 2019, понеділок, 08:59 16
Політика світу 2019-05-06T09:30:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль уклав перемир'я з Палестиною

Ізраїль уклав перемир'я з Палестиною

Ізраїль і Палестина в понеділок, 6 травня, за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника.

"Угода про припинення вогню почне діяти в понеділок о 04:30 (час збігається з київським)", - наводить агентство слова чиновника.

Нагадаємо, що Євробачення-2019 може не відбудуться в Ізраїлі через загострення ракетних обстрілів.

Ізраїль перехопив частина з 400 ракет із сектора Гази напередодні Євробачення.

12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Газу через заворушення. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.

Тим часом, Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули.

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