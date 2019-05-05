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05 травня 2019, неділя, 20:53 42
Зовнішня політика 2019-05-05T23:00:02+03:00
Українські Новини
Україна рішуче засудила ракетний обстріл Ізраїлю з Сектора Газа

Україна рішуче засудила ракетний обстріл Ізраїлю з Сектора Газа

Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, які були здійснені по населених пунктах півдня Ізраїлю з Сектора Газа.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли, які зазнали населені пункти півдня Ізраїлю з Сектора Газа протягом останніх днів. Неприпустимо, коли цивільне населення стає заручником тих сил в секторі Газа, які продовжують практику насильства і терору, наражаючи тим самим на небезпеку і жителів Ізраїлю, і власних жителів. Ізраїльтяни і палестинці мають жити в мирі та спокої. Закликаємо до негайного припинення обстрілів і деескалації ситуації. Шкода, що зазначені обстріл відбулися після Дня пам'яті жертв Голокосту і напередодні початку священного для всіх мусульман місяця Рамадан", - йдеться в ньому.

За даними Армії оборони Ізраїлю, менше ніж за добу 4-5 травня по території Ізраїлю було випущено 430 некерованих ракет.

У відповідь ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях пов'язаного з Іраном "Ісламського джихаду" і угрупування "Хамас" в Секторі Газа.

З ізраїльської сторони повідомляється про одного загиблого і чотирьох поранених при ракетному обстрілі, з палестинської — про шістьох загиблих при атаці.

Нагадаємо, що Євробачення-2019 може не відбудуться в Ізраїлі через загострення ракетних обстрілів.

Ізраїль перехопив частина з 400 ракет із сектора Гази напередодні Євробачення.

12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Газу через заворушення. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.

Тим часом, Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули.

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