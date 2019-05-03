Грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною наприкінці тижня, - ДСНС

Поки в Києві гримлять грози і йдуть зливи, державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в більшості регіонів України 3-4 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в деяких областях України. За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 3 травня в західних, північних областях, в Київській і Вінницькій областях та місті Києві; а також 4 травня в центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

4 травня у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.