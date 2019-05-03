підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 19:41 10 Карта
Силові структури 2019-05-03T19:50:26+03:00
Українські Новини
Грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною наприкінці тижня, - ДСНС

Грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною наприкінці тижня, - ДСНС

Злива. Фото: pixabay
Злива. Фото: pixabay

Поки в Києві гримлять грози і йдуть зливи, державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в більшості регіонів України 3-4 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в деяких областях України. За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 3 травня в західних, північних областях, в Київській і Вінницькій областях та місті Києві; а також 4 травня в центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

4 травня у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Більше новин про: Гроза Прогноз погоди Непогода в Україні штормове попередження погода в Україні ДСНС України Зливи

Архів
Новини
Канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні 19:56
Голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів 19:55
Грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною наприкінці тижня, - ДСНС 19:41 Карта
Дружина заступника львівського губернатора Замлинського заробила понад 1 млн гривень в 2018 19:31
Театральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua
Фото дня: у центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода 19:24
більше новин
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok