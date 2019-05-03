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03 травня 2019, пʼятниця, 17:35 11
Зовнішня політика 2019-05-03T17:45:07+03:00
Українські Новини
Радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії

Радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії

Прапор Європейського Союзу. Фото: e-news
Прапор Європейського Союзу. Фото: e-news

Радник новообраного Президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк та радник з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка обговорили з послами країн-членів Європейського Союзу посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Нас запевнили у цілковитій підтримці. Є розуміння, що посилення санкцій проти Росії необхідно", - повідомив Олександр Данилюк.

Також сторони обговорили активізацію роботи в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) і протидію провокаціям Росії, зокрема видачі паспортів жителям Донбасу.

Зі слів Олександра Данилюка, команда Зеленського має намір фокусуватися також на вирішенні гуманітарних проблем, таких як відновлення моста в Станиці Луганській.

Крім того, 3 травня Данилюк і Рябошапка зустрілися з дипломатичними радниками голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, також заплановано зустрічі з політичними радниками голови ЄС Дональда Туска.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.

Тим часом у Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

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