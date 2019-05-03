Радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії

Радник новообраного Президента Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк та радник з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка обговорили з послами країн-членів Європейського Союзу посилення санкцій проти Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.\r\n"Нас запевнили у цілковитій підтримці. Є розуміння, що посилення санкцій проти Росії необхідно", - повідомив Олександр Данилюк.\r\nТакож сторони обговорили активізацію роботи в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) і протидію провокаціям Росії, зокрема видачі паспортів жителям Донбасу.\r\nЗі слів Олександра Данилюка, команда Зеленського має намір фокусуватися також на вирішенні гуманітарних проблем, таких як відновлення моста в Станиці Луганській.\r\nКрім того, 3 травня Данилюк і Рябошапка зустрілися з дипломатичними радниками голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, також заплановано зустрічі з політичними радниками голови ЄС Дональда Туска.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, радник Зеленського назвав пріоритет новообраного Президента у зовнішній політиці.\r\nТим часом у Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.