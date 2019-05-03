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03 травня 2019, пʼятниця, 17:30 10
Зовнішня політика 2019-05-03T17:45:03+03:00
Українські Новини
Порошенко обговорив денаціоналізацію Приватбанку з директором МВФ Лагард

Порошенко обговорив денаціоналізацію Приватбанку з директором МВФ Лагард

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Президент Петро Порошенко обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард судові процеси для денаціоналізації Приватбанку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Глава Української держави подякував директора-розпорядника МВФ за постійну підтримку реформ в Україні, які вже почали приносити позитивні результати і стимулювати економічне зростання. Крістін Лагард зазначила макрофінансову стабільність в Україні і успішне функціонування банківської системи. У той же час висловлена стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації Приватбанку, що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави. Крістін Лагард підкреслила важливість забезпечення незалежності діяльності Національного банку України", - сказано в ньому.

Ким саме співрозмовників висловлено стурбованість щодо Приватбанку, в повідомленні не уточнюється.

У свою чергу відзначається, що Лагард запевнила в готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ, а також закликала продовжувати процес реформ.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк виплатить 11,52 млрд гривень дивідендів державі.

Раніше в МВФ висловилися про своє ставлення до націоналізації Приватбанку.

Також, за даними банкірів, різких стрибків гривні на новини про скасування націоналізації Приватбанку поки немає.

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