В МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка

Международный валютный фонд считает законной национализацию Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка о национализации Приватбанка по просьбе бывших владельцев как единственный метод защиты вкладчиков банка - украинских граждан и предприятий - и сохранения стабильности финансовой системы.

"Хотя для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд гривен средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность Приватбанка", - говорится в нем.

МВФ продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках.

Согласно сообщению, важно, чтобы власть продолжала прилагать эти усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков.

Международные партнеры Украины намерены тщательно следить за событиями в этой сфере.

Как сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.