В МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка

Международный валютный фонд считает законной национализацию Приватбанка.\r\nОб этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка о национализации Приватбанка по просьбе бывших владельцев как единственный метод защиты вкладчиков банка - украинских граждан и предприятий - и сохранения стабильности финансовой системы.\r\n"Хотя для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд гривен средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность Приватбанка", - говорится в нем.\r\nМВФ продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках.\r\nСогласно сообщению, важно, чтобы власть продолжала прилагать эти усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков.\r\nМеждународные партнеры Украины намерены тщательно следить за событиями в этой сфере.\r\nКак сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".\r\nТем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nТакже в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.