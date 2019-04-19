подписаться на рассылку
26.75 27.05
30 30.55
˟
19 апреля 2019, пятница, 16:54 510
Экономика 2019-04-19T16:55:17+03:00
Українські Новини
В МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка

В МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка

Международный валютный фонд считает законной национализацию Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка о национализации Приватбанка по просьбе бывших владельцев как единственный метод защиты вкладчиков банка - украинских граждан и предприятий - и сохранения стабильности финансовой системы.

"Хотя для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд гривен средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность Приватбанка", - говорится в нем.

МВФ продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках.

Согласно сообщению, важно, чтобы власть продолжала прилагать эти усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков.

Международные партнеры Украины намерены тщательно следить за событиями в этой сфере.

Как сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

Больше новостей о: МВФ Приватбанк Национализация Приватбанка

Архив
Новости
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Обнаружены спайперы 17:40
Гривна на межбанке в пятницу укрепилась 17:29
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" будут вести журналисты Куликов и Фроляк 17:24
У Зеленского рассказали, кто выступит в его поддержку на "Олимпийском" перед дебатами 17:22
Накануне выборов робот с голосом Порошенко звонил украинцам и приглашал их на выборы
В БПП не признались, откуда взяли телефоны украинцев, которым звонит Порошенко и зовет на выборы 17:14
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Антициклон Katharina резко изменит погоду в Украине: синоптик порадовала прогнозом 06:30 Карта
Переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов 06:01
Суд поставил жирную точку в деле Гонтаревой 06:00
В Украину идет аномальное тепло и засуха: прогноз погоды до конца апреля 06:00 Инфографика
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
Суд признал национализацию Приватбанка незаконной 13:46
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube.com/watch?v=HhoATZ1Imtw
Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно 10:09
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Жвания отрицает, что просил суд запретить Порошенко и еще 180 чиновникам выезд за границу 09:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok