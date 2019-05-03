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03 травня 2019, пʼятниця, 17:04 32
Верховна Рада і партії 2019-05-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня

У Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня

Володимир Зеленський. Фото: Ділова столиця
Володимир Зеленський. Фото: Ділова столиця

Депутат Верховної Ради, член комітету з питань правової політики та правосуддя Сергій Міщенко (позафракційний) пропонує парламенту провести інавгурацію Президента 19 травня.

Про це йдеться в проекті постанови №10270, зареєстрованому в Раді 3 травня, передають Українські Новини.

Текст документа наразі не опубліковано.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook депутат указав, що пропонує провести урочисте засідання 19 травня о 10:00, і вважає, що голова Верховної Ради Андрій Парубій намагається відстрочити дату інавгурації.

"Представники нинішньої поки чинної влади роблять усе можливе, щоб відстрочити дату інавгурації новообраного Президента і потім позбавити його права розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори. Умисне затягування свідчить про те, наскільки Парубію та його команді хочеться якомога довше протриматися на своїх посадах" , - написав він.

Міщенко зазначив, що раніше йому відмовляли в реєстрації цього проекту постанови.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Зеленський заявив, що Центральна виборча комісія затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом вже не можна буде розпустити Верховну Раду (тобто після 27 травня).

В КС розповіли, що можливий зрив інавгурації Зеленського.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку голову КС через зрив інавгурації Зеленського.

Тим часом сценарист "Слуги народу" заявив, що Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації.

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