подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа"
02 мая 2019, четверг, 09:29 45
Политика 2019-05-02T09:35:54+03:00
Українські Новини
Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа"

Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа"

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника Генштаба и других.

Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью УП.

"Как только команда зайдет в Администрацию Президента, появится доступ к определенной информации", - сказал он.

Костюк отметил, что пока у команды Зеленского нет возможности полноценно проверить кандидатов.

"Да. Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другая - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография. в том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский представил своих эспертов.

Так, Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны будет отвечать Апаршин.

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине.

Больше новостей о: СБУ Генпрокуратура МИД Минобороны Генштаб Инаугурация Владимир Зеленский

Архив
Новости
НБУ продолжает скупать валюту 09:43
Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа" 09:29
"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево 09:22
В США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II 09:02
ДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: Информатор
Ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель 08:42
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Дорожной картой для Зеленского должна стать экономическая синергия Украины и РФ, - Амрам Петросян 11:17
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok