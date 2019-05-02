Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа"

Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника Генштаба и других.

Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью УП.

"Как только команда зайдет в Администрацию Президента, появится доступ к определенной информации", - сказал он.

Костюк отметил, что пока у команды Зеленского нет возможности полноценно проверить кандидатов.

"Да. Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другая - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография. в том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский представил своих эспертов.

Так, Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны будет отвечать Апаршин.

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине.