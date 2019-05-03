"Нафтогаз" поки не знизив ціну на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не знизила ціну на газ, як раніше планувалося з 1 травня.

Про це Українським Новинам повідомили представники облгазів.

"Ще ніяких договорів "Нафтогаз" не надсилав і постанова офіційно не опубліковано, це було лише на рівні заяв у ЗМІ", - повідомили в газорозподільної компанії "Миколаївгаз".

В газорозподільної компанії "Волиньгаз" повідомили, що "Нафтогаз" не направив договори на купівлю газу за зниженою ціною.

Представник "Волиньгазу" також повідомив, що вони очікують публікації офіційного документа про зниження на газ найближчими дні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше був визнаний протиправним порядок формування цін на газ для населення, затверджений Кабміном у 2016 році.

Перед цим з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%.

Раніше меморандум з МВФ передбачав підняття з 1 квітня 2016 року ціни на газ для населення в рамках соціальної норми 1 200 куб. м в опалювальний сезон до рівня 75% від імпортного паритету.