підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків
03 травня 2019, пʼятниця, 13:56 28
Політика 2019-05-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків

Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків

Полонені українські моряки. Фото:
Полонені українські моряки. Фото: "Громадське"

Росія відмовилася брати участь в слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів.

Про це в соціальній мережі Facebook написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передають Українські Новини.

"Росія також повідомила, що не буде брати участь у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів і членів їх екіпажів в Міжнародному трибуналі з морського права. Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи про звільнення наших моряків і слухання відбудуться, як і було заплановано - 10 травня 2019 в Гамбурзі", - повідомила вона.

Зеркаль зазначила, що аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів, будуть доступні вже під час слухань.

Рішення трибуналу буде прийнято до кінця травня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Російська прокуратура просила суд продовжити до 26 липня термін утримання під вартою 24 українських моряків.

25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

Більше новин про: українські моряки полонені моряки Міжнародний трибунал

Архів
Новини
Комплекс управління вогнем артилерії
ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А" 15:29
Батьків двох учнів оштрафували за буллінг однокласника в київській школі 15:17
УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса 15:16
ДБР має намір встановити замовників "справи Продана", – адвокат 15:14
Частина океанів прилетіла на Землю з космосу на кометах і астероїдах, - вчені 15:12
більше новин
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok