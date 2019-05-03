Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків

Росія відмовилася брати участь в слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів.

Про це в соціальній мережі Facebook написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передають Українські Новини.

"Росія також повідомила, що не буде брати участь у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів і членів їх екіпажів в Міжнародному трибуналі з морського права. Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи про звільнення наших моряків і слухання відбудуться, як і було заплановано - 10 травня 2019 в Гамбурзі", - повідомила вона.

Зеркаль зазначила, що аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів, будуть доступні вже під час слухань.

Рішення трибуналу буде прийнято до кінця травня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Російська прокуратура просила суд продовжити до 26 липня термін утримання під вартою 24 українських моряків.

25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.