3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського

Після того, як новообраний президент Володимир Зеленський оголосив відкритий конкурс на посаду спікера Президента України, розмістивши відео з відповідною інформацією на своїх сторінках в соцмережах, на електронну адресу HR-департаменту Команди Володимира Зеленського надійшло понад 3000 резюме.\r\nПро це йдеться у відповіді прес-служби Зеленського на запит Українських Новин.\r\n"Наразі на електронну адресу HR-департаменту команди Володимира Зеленського прийшло понад 3 тисячі резюме - від звичайних людей, які хочуть взяти участь у конкурсі і відчувають упевненість у своїх комунікаційних здібностях", - йдеться у відповіді.\r\nСеред кандидатів - професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.\r\nВ тому числі, серед претендентів широко відомі в українському суспільстві особистості.\r\nПри цьому команда Зеленського не називає прізвищ відомих кандидатів.\r\nСпікер Президента, за даними прес-служби, повинен володіти як мінімум трьома мовами, а саме українською, російською й англійською мовою, мати досвід роботи в журналістиці або публічної діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.\r\nКрім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.\r\nКонкурс на цю посаду буде проходити в кілька етапів.\r\nТОП-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему.\r\nОцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського,\r\nПісля цього, за результатами творчого етапу, буде сформований ТОП-10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський.\r\nВсі фіналісти конкурсу обов'язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.\r\nПри цьому організатори конкурсу не відповіли на питання, яка заробітна плата буде у спікера Президента.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня.\r\nКС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.\r\nТим часом Зеленський може оселитися на Банковій, але не зможе відмовитися від охорони: що зміниться після інавгурації.