Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні"

Міністр оборони Степан Полторак здивований заявою бізнесмена Ігоря Коломойського, який назвав українсько-російський конфлікт на Донбасі громадянською війною.

Про це міністр сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Я, чесно кажучи, був здивований (заявою Коломойського). Я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала", - сказав Полторак.

Він підкреслив, що Україна вже 5 років протистоїть військовій агресії РФ.

У той же час міністр зазначив, що не хотів би оцінювати заяви Коломойського, так як знає, що в 2014 році той суттєво допоміг української армії.

2 травня в інтерв'ю програмі "Бігус.Інфо" Коломойський, який проживає в Ізраїлі, заявив, що в Україні відбувається громадянська війна.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".

Журналісти OCCRP розповіли, як Коломойський і Боголюбов вивели $5,5 млрд Приватбанку.

При цьому суд визнав націоналізацію Приватбанку незаконною.