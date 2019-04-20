Журналисты OCCRP рассказали, как Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из Приватбанка

Международные журналисты-расследователи OCCRP рассказали о механизме, благодаря которому Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из Украины 5,5 миллиарда долларов. Об этом пишет "Левый берег" со ссылкой на материал Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project) со ссылкой на выводы международной детективной компании Kroll.

Так, по данным расследователей, деньги были выведены через дочернее учреждение Приватбанка на Кипре.

"Деньги выводились через дочернее учреждение" Приватбанка" на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка" так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину", - говорится в сообщении.

Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого они пришли к выводу относительно схемы Приватбанка, был сделана на основании анализа собственной отчетности Приватбанка.

Журналисты также пишут, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Как сообщали Українські Новини, суд признал национализацию Приватбанка незаконной.

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.