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03 травня 2019, пʼятниця, 11:18 19
Зовнішня політика 2019-05-03T13:15:04+03:00
Українські Новини
Українцям порадили не їхати в Туніс через терористичну загрозу

Українцям порадили не їхати в Туніс через терористичну загрозу

Міністерство закордонних справ України попередило українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби зовнішньополітичного відомства.

Департамент МЗС рекомендує враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози.

"В Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв'язку рекомендуємо українським туристам враховувати існуючі в цій країні ризики щодо безпеки, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту тощо. Слід також враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі", - повідомили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.

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