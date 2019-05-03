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03 травня 2019, пʼятниця, 09:45 21
Економіка 2019-05-03T10:45:02+03:00
Українські Новини
З початку року Україна збільшила транзит газу

З початку року Україна збільшила транзит газу

Транзит газу.
Транзит газу.

У січні-квітні 2019 року Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 5,6%, або на 1 552 млн куб. м, до 29,257 млрд куб. м порівняно з аналогічним періодом 2018 року (тоді транзит становив 27,705 млрд куб. м).

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

У тому числі в січні-квітні 1,198 млрд куб. м було транзитом через Україну поставлено до Молдови.

У квітні 2019 року порівняно з квітнем 2019 року транзит збільшився на 8,4%, або на 639 млн куб. м, до 8,25 млрд куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році Україна знизила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" на 7,2%, або на 6,7 млрд куб. м, до 86,77 млрд куб. м порівняно з 2017 роком (93,457 млрд куб. м).

У травні повинні відбутися тристоронні переговори по транзиту газу через Україну.

Тим часом Росія готова продовжити контракт по транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Росія почала переговори з Україною про продовження транзиту газу після завершення виборів.

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