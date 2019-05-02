Климпуш-Цинцадзе привітала з призначенням на посаду міністра оборони Британії першу в історії жінку

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує на поглиблення співпраці з Великою Британією у військовій сфері після призначення Пенні Мордонт міністром оборони.

Про це вона написала з своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Щиро вітаю Велику Британію з призначенням вперше в історії країни жінки, яка очолить Міністерство оборони, Пенні Мордонт. Сподіваємося на поглиблення співпраці у військовій та оборонній сферах - як на двосторонній основі, так і в рамках "НАТО - Україна", - написала вона.

Раніше Мордонт займала посади міністра міжнародного розвитку Великої Британії та міністра у справах жінок і рівності.

Як повідомляли Українські Новини, гучного скандалу у відставку відправлений міністр оборони Британії, советовавший Росії "стулити пельку".

Тим часом Великобританія призначила послом в Україні Мелінду Сіммонс замість Джудіт Гоф, а Климпуш-Цинцадзе в березні отримала відрядні в три рази більше окладу.