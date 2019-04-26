Климпуш-Цинцадзе в марте получила командировочные в три раза больше оклада

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за март составила 44,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в марте, составила 44 348 гривен, из них должностной оклад - 7 698 гривен, надбавка за выслугу лет - 924 гривны, надбавка за интенсивность труда - 6 543 гривны, индексация - 640 гривен, премия - 4 388 гривен, командировочные - 24 156 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 648 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 35 700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Климпуш-Цинцадзе в 2018 получила в подарок от родителей дом и 2 земучастка в Козине.

Также зарплата Климпуш-Цинцадзе за февраль превысила оклад в четыре раза.