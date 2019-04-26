Климпуш-Цинцадзе в марте получила командировочные в три раза больше оклада

Заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за март составила 44,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в марте, составила 44 348 гривен, из них должностной оклад - 7 698 гривен, надбавка за выслугу лет - 924 гривны, надбавка за интенсивность труда - 6 543 гривны, индексация - 640 гривен, премия - 4 388 гривен, командировочные - 24 156 гривен.\r\nСумма удержанных налогов составила 8 648 гривен.\r\nФактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 35 700 гривен.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климпуш-Цинцадзе в 2018 получила в подарок от родителей дом и 2 земучастка в Козине.\r\nТакже зарплата Климпуш-Цинцадзе за февраль превысила оклад в четыре раза.