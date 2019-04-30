Новая посол Британии в Украине рассказала, что настойчиво изучает украинский язык

Великобритания назначила послом в Украине Мелинду Симмонс вместо Джудит Гоф, которая приступила к обязанностям посла в сентябре 2015 года.\r\nОб этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передают Українськi Новини.\r\n"Очень рада назначению на пост посла Великобритании в Украине! Настойчиво изучаю украинский язык и с нетерпением жду встречи с Украиной и украинцами", - написала Симмонс в Twitter.\r\n\r\nОтмечается, что Симмонс начнет работу в Украине летом 2019 года.\r\nГоф будет назначена на другую дипломатическую должность.\r\nСогласно сообщению, Симмонс сейчас проходит углубленную языковую подготовку к должности.\r\nВ 2016-2018 годах она работала в Национальном секретариате по безопасности.\r\nВ 2013-2016 годах - была замдиректора департамента по урегулированию конфликтов Министерства иностранных дел.\r\nВ 2011-2013 годах она занимала должность замдиректора департамента Европы МИДа Великобритании.\r\nКак сообщали Українськi Новини, посол Великобритании в Украине призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.\r\nВ апреле на служебный автомобиль посла Украины напали в Британии. В Скотланд-Ярде рассказали, что авто посла Украины в Лондоне протаранил психически больной мужчина.