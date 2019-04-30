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30 апреля 2019, вторник, 17:23 6
Внешняя политика 2019-04-30T17:25:01+03:00
Українські Новини
Новая посол Британии в Украине рассказала, что настойчиво изучает украинский язык

Новая посол Британии в Украине рассказала, что настойчиво изучает украинский язык

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: МИД Британии
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: МИД Британии

Великобритания назначила послом в Украине Мелинду Симмонс вместо Джудит Гоф, которая приступила к обязанностям посла в сентябре 2015 года.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передают Українськi Новини.

"Очень рада назначению на пост посла Великобритании в Украине! Настойчиво изучаю украинский язык и с нетерпением жду встречи с Украиной и украинцами", - написала Симмонс в Twitter.

Отмечается, что Симмонс начнет работу в Украине летом 2019 года.

Гоф будет назначена на другую дипломатическую должность.

Согласно сообщению, Симмонс сейчас проходит углубленную языковую подготовку к должности.

В 2016-2018 годах она работала в Национальном секретариате по безопасности.

В 2013-2016 годах - была замдиректора департамента по урегулированию конфликтов Министерства иностранных дел.

В 2011-2013 годах она занимала должность замдиректора департамента Европы МИДа Великобритании.

Как сообщали Українськi Новини, посол Великобритании в Украине призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

В апреле на служебный автомобиль посла Украины напали в Британии. В Скотланд-Ярде рассказали, что авто посла Украины в Лондоне протаранил психически больной мужчина.

Больше новостей о: Посол МИД Британии Джудит Гофф

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