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01 мая 2019, среда, 23:21 23
Европа 2019-05-01T23:23:04+03:00
Українські Новини
Из-за громкого скандала в отставку отправлен министр обороны Британии, советовавший России "заткнуться"

Из-за громкого скандала в отставку отправлен министр обороны Британии, советовавший России "заткнуться"

Гэвин Уильямсон. Фото: Gavin Williamson/Twitter
Гэвин Уильямсон. Фото: Gavin Williamson/Twitter

Главу британского министерства обороны Гэвина Уильямсона отправили в отставку после расследования утечки информации из закрытых переговоров, сообщает "BBC Украина".

Его заменит на посту действующий министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского правительства от 1 мая.

В правительстве сообщили, что решение связано с результатами расследования утечки информации из закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.

Сам Уильямсон, который был министром обороны с 2017 года, опровергает свою причастность к утечке.

Расследование по утечки информации начались после того, как издание Daily Telegraph 24 апреля сообщило о планах по использованию продукции Huawei и беспокойстве в правительстве из-за связанных с этим возможных рисках для национальной безопасности.

Благодаря утечки стало известно, что продукция Huawei будут использовать в конструкции "некритических" компонентов сети 5G. Таким образом подразумевается, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое может идентифицировать мобильное устройство и решить, как и куда будет направлять телефонные звонки и передавать данные.

Против сотрудничества Британии с китайской компанией активно выступали США и некоторые министры. Они считали, что это может стать угрозой для национальной безопасности страны.

Утечка вызвала скандал в британских СМИ, поскольку заседание Совета национальной безопасности - места встречи министров, отвечающих за безопасность страны - строго конфиденциальны.

На заседании присутствовали девять человек. Уильямсон один из первых заявил, что ни он, ни его команда не были виновными в утечке информации.

Некоторые политики требовали уголовного расследования этого случая, а журналисты заявляли, что это нарушение принципа свободы слова.

Внутреннее расследование инициировал один из помощников Терезы Мэй.

Сам Уильямсон до сих пор опровергает то, что он был источником утечки. Но как говорится в письме Терезы Мэй об отставке Уильямсона, "другой вероятной версии, как произошла утечка, не установлено".

Как сообщается, премьер-министр встречалась с Уильямсоном в среду, 1 мая, и сказала ему, что имеет "исчерпывающие доказательства" его вины.

Формального подтверждения об участии компании Huawei в создании сети 5G не было. В офисе премьер-министра заявляли, что окончательное решение по этому поводу примут в конце весны.

Компания Huawei отрицает, что создает риск для шпионажа или саботажа, а также то, что ее контролирует власть Китая.

Как сообщает "Русская служба BBC", Уильямсон известен резкими заявлениями в адрес России. Так, 15 марта, говоря о российской реакции на обвинение в отравлении Скрипалей в Солсбери, Гэвин сказал, что "России нужно убраться и заткнуться".

Уильямсон занимал жесткую позицию по отношению к России, упрекая ее в том, что она пытается втянуть Запад в гонку вооружений и действует непрозрачно.

"Кремль переносит свои сражения в "серую зону", действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибернетических, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", - заявил Уильямсон на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Как сообщали Українські Новини, министр обороны Уильямсон заявлял, что угроза Великобритании со стороны РФ растет. Также британские истребители провожали скандальный "корабль позора" обратно в РФ в 2017.

Тем временем в США китайскую компанию Huawei обвинили в уголовных нарушениях.

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