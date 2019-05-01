Из-за громкого скандала в отставку отправлен министр обороны Британии, советовавший России "заткнуться"

Главу британского министерства обороны Гэвина Уильямсона отправили в отставку после расследования утечки информации из закрытых переговоров, сообщает "BBC Украина".\r\nЕго заменит на посту действующий министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.\r\n"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского правительства от 1 мая.\r\nВ правительстве сообщили, что решение связано с результатами расследования утечки информации из закрытых переговоров, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании сетей 5G.\r\n\r\nСам Уильямсон, который был министром обороны с 2017 года, опровергает свою причастность к утечке.\r\nРасследование по утечки информации начались после того, как издание Daily Telegraph 24 апреля сообщило о планах по использованию продукции Huawei и беспокойстве в правительстве из-за связанных с этим возможных рисках для национальной безопасности.\r\nБлагодаря утечки стало известно, что продукция Huawei будут использовать в конструкции "некритических" компонентов сети 5G. Таким образом подразумевается, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое может идентифицировать мобильное устройство и решить, как и куда будет направлять телефонные звонки и передавать данные.\r\nПротив сотрудничества Британии с китайской компанией активно выступали США и некоторые министры. Они считали, что это может стать угрозой для национальной безопасности страны.\r\nУтечка вызвала скандал в британских СМИ, поскольку заседание Совета национальной безопасности - места встречи министров, отвечающих за безопасность страны - строго конфиденциальны.\r\nНа заседании присутствовали девять человек. Уильямсон один из первых заявил, что ни он, ни его команда не были виновными в утечке информации.\r\nНекоторые политики требовали уголовного расследования этого случая, а журналисты заявляли, что это нарушение принципа свободы слова.\r\nВнутреннее расследование инициировал один из помощников Терезы Мэй.\r\nСам Уильямсон до сих пор опровергает то, что он был источником утечки. Но как говорится в письме Терезы Мэй об отставке Уильямсона, "другой вероятной версии, как произошла утечка, не установлено".\r\nКак сообщается, премьер-министр встречалась с Уильямсоном в среду, 1 мая, и сказала ему, что имеет "исчерпывающие доказательства" его вины.\r\nФормального подтверждения об участии компании Huawei в создании сети 5G не было. В офисе премьер-министра заявляли, что окончательное решение по этому поводу примут в конце весны.\r\nКомпания Huawei отрицает, что создает риск для шпионажа или саботажа, а также то, что ее контролирует власть Китая.\r\nКак сообщает "Русская служба BBC", Уильямсон известен резкими заявлениями в адрес России. Так, 15 марта, говоря о российской реакции на обвинение в отравлении Скрипалей в Солсбери, Гэвин сказал, что "России нужно убраться и заткнуться".\r\nУильямсон занимал жесткую позицию по отношению к России, упрекая ее в том, что она пытается втянуть Запад в гонку вооружений и действует непрозрачно.\r\n"Кремль переносит свои сражения в "серую зону", действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибернетических, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", - заявил Уильямсон на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.\r\nКак сообщали Українські Новини, министр обороны Уильямсон заявлял, что угроза Великобритании со стороны РФ растет. Также британские истребители провожали скандальный "корабль позора" обратно в РФ в 2017.\r\nТем временем в США китайскую компанию Huawei обвинили в уголовных нарушениях.\r\n