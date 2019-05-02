В Мінрегіонбуді пояснили, кому буде нараховуватися пеня за борги по комуналці

Нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг буде відбуватися на підставі договорів на надання послуг, укладених відповідно до вимог нової редакції закону "Про житлово-комунальні послуги".

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передають Українські Новини.

Згідно йому, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня виходячи з умов договорів, укладених відповідно до вимог статей 13-15 закону про житлово-комунальні послуги (якими регулюється укладання, зміна і припинення договорів).

При цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, яка утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня українці можуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.

Також змінюється методика розподілу обсягів спожитих послуг з тепло - і водопостачання в багатоквартирному будинку.

Тим часом у січні-березні обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 37,8% до 649,1 млн гривень порівняно з січнем-березнем 2018 року.