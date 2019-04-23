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23 апреля 2019, вторник, 08:00 1562
Общество 2019-04-23T08:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцам назначили больше субсидий в январе-марте

Украинцам назначили больше субсидий в январе-марте

Субсидии
Субсидии

В январе-марте 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 37,8% до 649,1 млн гривен по сравнению с январем-мартом 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 412,7 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 236,4 млн гривен (315,6 млн гривен и 155,5 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в марте 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 37,4% и составил 660,4 гривен.

Всего в январе-марте 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 640,5 тыс. домохозяйств, что на 2% больше по сравнению с январем-мартом 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 54% обращений).

В марте субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 897,6 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, наличные субсидии за первый месяц весны положены 3,7 млн человек.

Тем временем четверть получателей субсидий наличными в Киеве не оплатили услуги жилищно-коммунального хозяйства в марте.

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