С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню

С 1 мая вступает в действие норма о начислении пени за задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

Соответствующая норма содержится в новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах", передают Українські Новини.

Согласно документу, пеня будет начисляться в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Санкция не будет применяться в случае долгов государства перед потребителем за предоставленные субсидии или льготы, а также в случае, если работодатель потребителя имеет перед ним долг по выплате зарплаты.

На долги, которые возникли до 1 мая, пеня начисляться не будет.

Кроме того, в законе предусмотрено наложение штрафа на исполнителя услуги в пользу потребителя в случае несвоевременной ликвидации аварий в сетях.

Напомним, здесь можно прочитать о коллективных договорах и начислении пени: вступает в действие новый закон о жилищно-коммунальных услугах.