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02 травня 2019, четвер, 13:01 22
Силові структури 2019-05-02T16:00:03+03:00
Українські Новини
Росія примушує бойовиків "ЛДНР" отримувати російське громадянство, - розвідка

Росія примушує бойовиків "ЛДНР" отримувати російське громадянство, - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що Росія активізувала зусилля з примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузянык, передають Українські Новини.

"За інформацією ГУР Міноборони, російсько-окупаційне командування вживає активні заходи щодо прискорення отримання російських паспортів особовим складом з'єднань та частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ", - повідомив він.

Повідомляться, що розгорнута потужна пропаганда спрощеної процедури отримання паспортів, в примусовому порядку в списки на отримання російського громадянства вносяться особи, у яких вилучено які-небудь документи.

При цьому розвідка повідомляє, що бойовики з числа місцевих жителів намагаються уникнути отримання російського громадянства, побоюючись заборони на в'їзд в Україну та направлення на передові позиції в зону бойових дій.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Тим часом, Путін заявив, що жителі ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.

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