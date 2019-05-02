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02 травня 2019, четвер, 10:50 11
Фінанси 2019-05-02T11:45:01+03:00
Українські Новини
Залишок коштів на ЄКР у квітні різко збільшився

Залишок коштів на ЄКР у квітні різко збільшився

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в квітні виріс в 2,5 рази з 14,863 млрд гривень (на 1 квітня) до 36,850 млрд гривень (на 1 травня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив станом на 1 березня – 8,196 млрд гривень, а максимальний – 36,850 млрд гривень - на 1 травня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, з 24 травня штрафи для власників авто на іноземних номерах за нерозмитнені авто зростуть.

Заборгованість мешканців окупованих територій за послуги водопостачання і водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" досягла 3,8 мільярда гривень.

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