Жители оккупированного Донбасса задолжали 3,8 млрд гривен за воду

Задолженность жителей оккупированных территорий за услуги водоснабжения и водоотведения перед коммунальным предприятием "Вода Донбасса" достигла 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передают Українські Новини.

Сообщается, что эта задолженность стала причиной отключения водоканалов от электричества.

"Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей к населенным пунктам Донбасса. С 1250000 кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 000 кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за долгов за потребленную воду перед "Водой Донбасса", коммунальное предприятие пока не может найти нового поставщика электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года назначил Государственное предприятие (ГП) "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что для решения этой проблемы Кабинет Министров Украины издал постановление от 27 марта 2019 года №200-р и рекомендовал "Укринтерэнерго" заключить договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам со всеми потребителями, поставки которым осуществлялось с 1 января 2019 поставщиком "последней надежды", при условии отсутствия у указанных потребителей заключенных с 1 апреля 2019 договоров поставки электроэнергии с другим электропоставщиками.